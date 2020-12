Busta Rhymes : son titre avec Eminem s'est transformé en battle !

Busta nous éclaire sur l'esprit de compétition qui peut animer le rap game.

On ne le redira jamais assez : le rap game est une compétition et la volonté de prouver qu'on est le meilleur n'a pas de limites. Cet aspect compétitif est inscrit dans les gênes du hip hop depuis sa naissance, où les différents crews s'affrontaient sur scène pour démonter qu'ils étaient les meilleurs, en rap, en danse ou même en DJing. Si aujourd'hui les compétitions prennent souvent le visage d'un clash, ça n'a pas toujours été le cas. Busta Rhymes nous l'explique en nous expliquant la naissance du morceau "Calm Down", en featuring avec Eminem.

Les deux rappeurs sont des monstres en termes de lyrics et de flow. Si bien qu'une collaboration entre les deux MCs ne pouvait accoucher que d'un classique. Au micro de Pitchfork, Busta Rhymes revient sur la conception du morceau : "Si vous vous intéressez aux fondamentaux du hip hop et du Emceeing, c'est un cas d'école. J'ai envoyé le morceau à Eminem, avec 16 mesures. Il me l'a renvoyé avec 40 mesures. Je me dis 'Qu'est-ce qui se passe bordel ? Tu ne vas pas me faire ça sur mon propre titre !' Je lui renvoie un autre couplet avec 45 mesures, il me relance avec 56 mesures. Je lu redonne 62 mesures. Il envoie 66 mesures. Je suis genre, écoute moi mec, qui enregistre le morceau là ? Est-ce qu'on fait un titre pour les auditeurs ou est-ce que c'est un battle ?".

Grand gardien des préceptes du hip hop, Busta Rhymes l'a très bien pris : "C'est là toute la beauté de la chose, la nature compétitive et l'esprit de compétition que nous avons Eminem et moi. On aime trop ça. Personne ne veut être à la traine sur un titre. Personne ne veut dire qu'il va accepter de se faire manger par un autre sur son morceau. Ce n'est plus du business, c'est juste de la passion. C'est tellement cool", affirme le rappeur. On ne peut pas lui donner tord : au final, "Calm Down" sera un excellent morceau qui durera pas moins de 6 minutes. Et on en redemande !