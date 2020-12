Les titres rap français les plus consultés sur Genius en 2020 !

2020 a été l'année de tous les records, notamment sur Rap Genius.

Même si certains semblent l'oublier parfois, l'importance du texte en rap est capitale, peut-être plus que pour les autres styles musicaux. Ca n'est pas par hasard si le public a la critique aussi facile et aussi virulente concernant les textes de certains rappeurs : c'est parce qu'ils ont une attente, une exigence. A ce titre, 2020 a été une année assez remarquable puisqu'on a eu droit a beaucoup d'albums de rappeurs "à texte", qui se concentrent autant sur les lyrics que sur la mélodie. Et pour comprendre certains textes un peu complexes, aujourd'hui, on va sur Rap Genius, l'encyclopédie des paroles de rap.

C'est l'heure du bilan : voici les 10 pages de rap francophone que vous avez le plus consultées sur Genius cette année ! ???? pic.twitter.com/nP6DXMwISY — Genius France (@GeniusFrance) December 27, 2020

Le célèbre cite a décidé de dévoiler sur Twitter le top 10 des morceaux de rap FR les plus consultés sur l'année 2020. On y retrouve évidemment d'énormes succès : c'est le morceau "Bande Organisée", du collectif marseillais 13'Organisé, qui truste la première place avec 704 000 vues. Pas forcément le morceau le plus technique ou le plus mystérieux de l'année, mais le succès du projet a été tellement important que forcément, beaucoup de gens ont écouté le morceau et se sont posés des questions sur le sens de certaines expressions.

Juste derrière "Bande Organisée", on retrouve l'inévitable Freeze Corleone et "Freeze Raël", intro de son album "LMF" qui a connu un grand succès et une sortie mouvementée. C'est également Freeze qui s'accapare la troisième place avec "Rap Catéchisme" (en featuring avec Alpha Wann), ainsi s'achève le trio de tête. On retrouve ensuite le feat de Booba et Zed, "Jauné", puis "Lettre à une femme" de Ninho (autre énorme succès commercial), Damso (deux fois), Maes, et encore 2 autres morceaux de Freeze Corleone, qui aura définitivement marqué cette année 2020 de son empreinte.