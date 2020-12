Young Thug ignoré par Lil Wayne lors de leur première rencontre

Lil Wayne, toujours dans sa bulle...

Le chemin pour devenir une star du rap game est long et parfois semé d'embûches. Mais c'est encore plus long quand, en plus de devenir une star, vous cherchez la reconnaissance de la part des tauliers des générations précédentes. Car dans le rap, beaucoup adoptent une posture de puriste, ou font semblant de jouer l'indifférence avec tous ceux qui sont venus rapper après eux. C'est le revers de la médaille de l'egotrip : quand on pense vraiment qu'on est le meilleur, on ne s'intéresse plus aux autres. C'est ce qui semble être arrivé à Young Thug avec Lil Wayne.

Au micro de Gillie da King pour l'émission "Million Dollar Worth of Game", Young Thug est revenu sur cet épisode assez embarrassant dans sa carrière (même s'il s'en est bien remis depuis). "La première fois que je suis allé le voir, le gars ne m'a même pas calculé. Je te jure, il m'a laissé traîner là, il n'avait même pas l'air de savoir qui j'étais", raconte Thugger. Pas étonnant quand on connait la capacité de Lil Wayne à rester plongé dans sa bulle.

Peut-être est-ce dû à la consommation excessive de drogues chez Weezy, qui doit déjà se concentrer our accomplir ses tâches vitales : rapper, écrire, assurer sur scène avec autant de substances différentes dans le sang. On se rappelle notamment d'une époque où Lil Wayne affirmait qu'il "n'écoute aucun autre rappeur que lui-même", pas étonnant donc qu'il soit passé à côté de Young Thug dans un premier temps.