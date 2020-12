Ateyaba enfin de retour avec un EP !

Les fans risquent d'être déçus...

Parmi les plus gros serpents de mer du rap, il y a évidemment la sortie de "Detox", l'album légendaire de Dr.Dre attendu depuis 20 ans maintenant et qui ne sortira probablement jamais. Les fans se sont fait une raison et même Dr.Dre lui-même évite d'aborder le sujet. Bientôt, la sortie de "Ultraviolet", l'album de Ateyaba (Joke), rejoindra celui de Dre dans la légende des projets les plus attendus mais qui ne sont jamais sortis. En attendant "Ultraviolet", qui n'arrivera donc peut-être jamais, le rappeur de Montpellier a décidé de dévoiler un EP pour Noël, pour faire un peu patienter les fans.

Le projet s'appelle "Space Pack", un nom assez évocateur quand on connait le style aérien du rappeur. Il compte 5 morceaux, ce qui devrait être une énorme satisfaction pour les fans du rappeur, tant les sorties d'Ateyaba se font rares. Toujours enfermé dans son personnage mystique avec une communication la plupart du temps absente, l'artiste continue d'alimenter les rumeurs, probablement contre sa volonté. Sauf que les fans risquent d'être un peu déçus par le projet...

En effet sur les 5 morceaux contenus dans "Space Pack", tous ont presque plus d'un an et ont donc déjà été dévoilés et écoutés sur Youtube. On ne comprend pas bien l'utilité de sortir un projet sans aucun morceau inédit, à part peut-être pour refaire un peu parler de lui, en prévision d'une sortie prochaine de "Ultraviolet". On espère que c'est ça, sinon Ateyaba risque de se faire allumer par le public...