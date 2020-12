Playboi Carti et Tyga : les sorties de Noël

Noël est souvent un très bon cru en matière de rap !

A chaque Noël, on a droit à notre lot de sorties inattendues. En rap français, mais surtout en Rap US car le pays est très croyant et que cette date a une haute signification symbolique pour les rappeurs (dont beaucoup sont croyants, eux aussi). Cette année ne déroge pas à la règle et on a notamment eu droit à deux sorties de la part de deux grosses stars : Tyga et Playboi Carti. On vous en dit un peu plus sur ce sujet.

PLAYBOI CARTI - WHOLE LOTTA RED

24 tracks pour ce nouveau disque de Playboi Carti, son premier véritable projet depuis plus de deux ans. Le retour était donc attendu, d'autant plus qu'apparemment, c'est Kanye West qui a été le producteur exécutif de ce nouveau projet. Le rappeur a visiblement pas mal de choses à dire, si on en croit la longueur de l'album et le très faible nombre de featurings présents dessus : seuls Kanye West, Future et Kid Cudi ont été invités. On vous incite évidemment à aller écouter ça, puisque l'album fait déjà parler de lui notamment par Iggy Azalea. Son ex-femme et mère de son enfant a en effet balancer toute leur vie privée sur les réseaux et a dit que Carti préférait la tromper et sortir un projet plutôt que de reconnaître son fils ou de s'en occuper... Dur dur.

TYGA - WELL DONE FEVER

Pas trop d'inspiration, le Tyga ? En tout cas, il a décidé de dévoiler une mixtape de remixs, qui fait écho à un de ses projets sortis en 2013. Une occasion pour les fans récents de redécouvrir un peu l'univers original du rappeur de Californie. 10 titres, pas de featurings, juste Tyga avec son style et son insolence. On vous laisse découvrir ça !