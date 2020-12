MHD tease son retour musical !

Le petit prince de l'afro-trap est bientôt de retour

Certaines histoires sont un peu plus tristes que d'autres. Celle de MHD en fait partie : un ex-livreur de pizza qui a grandi dans un quartier du 19ème arrondissement de Paris est devenu une star de la musique française en quelques mois, grâce à 2 ou 3 clips et un genre nouveau, l'afro-trap, dont il est le premier ambassadeur. Le succès arrive, les interviews s,'enchaînent et deux albums plus tard, le jeune homme est enfermé et mis en examen pour homicide volontaire. Relâché et placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès, le jeune rappeur semble avoir décidé de continuer la musique.

???? MHD confirme son retour pour 2021 ! pic.twitter.com/yL05nkyer5 — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 24, 2020

C'est en tout cas ce que laisse deviner une de ses storys postée visiblement sur Instagram. MHD semble y teaser son retour musical par une manière assez subtile : on voit la photo d'un dossier sur ordinateur, avec marqué "MH 2021". Le rappeur nous préparerait donc quelque chose pour l'année 2021 et même si on ne sait pas quoi précisément, on s'imagine qu'il s'agira de musique. En prison entre le 17 janvier 2019 et relâché le 16 juillet 2020, l'artiste a eu le temps d'écrire.

Évidemment, ses projets pourraient être mis à mal par la suite judiciaire de cette affaire d'homicide. Selon l'AFP, au mois 3 témoins ont identifié formellement MHD lors de l'assassinat de Loïc K., 23 ans, roué de coups par une dizaine d'individus et percutés par une voiture. On espère que justice sera faite pour la famille du défunt, mais en même temps, on espère également pouvoir bientôt ré-entendre la musique entraînante du petit prince de l'afro-trap.