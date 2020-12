Jul : les chiffres fous de "Loin du monde"

Le Marseillais bat encore des records !

On le sait, chaque sortie d'albums de Jul est un événement et ses fans sont toujours extrêmement réceptifs et présents. C'est encore une fois le cas avec le projet "Loin du monde" qui affolent de nouveau tous les compteurs. En effet, l'opus du marseillais a signé le meilleur démarrage monde sur Spotify pour un album entre le 18 et 20 décembre ! rien que ça ! En midweek, le rappeur blondinet est déjà à 21 446 exemplaires vendus. A noter que c'est lui aussi qui détient la meilleure première semaine de l'année avec son album "La Machine". Nul doute que "Loin du monde" sera disque d'or avant même le passage à 2021.

Les humains mentent .. mais pas les chiffres !!

Merci ma team en or ????????????????????????????????????????????????❤️❤️ toujours présent vous êtes pfff c troppppo merci infiniment

La team Jul n'est jamais rassasiée. Car c'est quand même le troisième projet d'envergure pour le rappeur le plus prolifique du game. Il a sortie "La Machine" en juin et le très gros projet "13 Organisé" en octobre. Et malgré ses sorties très rapprochées dans le temps, les chiffres de vente de Jul cassent encore la baraque. Il y a quelque chose d'incroyable qui l'entoure et surtout cette magie de plaire au public à chaque fois. Dites-vous bien que sur tous les projets qu'il a sortis, aucun n'a été un échec et qu'il a même été disque d'or avec des projets gratuits grâce au streaming. Et bien, pour réussir toutes ces performances, il faut quand même se lever de bonne heure. Jul est un travailleur infatigable mais ça paie. Bravo à lui.