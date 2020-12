Lil Baby, Travis Scott et J.Cole dans la playlist 2020 de Barack Obama !

Barack Obama nous a dévoilé les sons qui ont rythmé son année 2020, et il y a du lourd.

Aux Etats-Unis, le rap est tellement installé qu'il n'est pas rare de voir les politiciens s'y intéresser de près, soit par opportunisme, soit parce qu'ils aiment vraiment ça. On se souvient par exemple de l'histoire d'amour entre Trump et Kanye West, qui se sont très vite affichés ensemble. Mais s'il y a bien un président US qui aime vraiment le rap, c'est Barack Obama. Que ce soit par des pas de danse, ou par des storys où on le voit écouter des morceaux (lui ou sa famille), on voit que l'ex-président a une vraie affection pour cette musique. Il nous le montre une fois de plus avec sa playlist de l'année 2020.

Une playlist sur laquelle on retrouve énormément d'artistes rap. Évidemment, comme il le précise lui même dans le post Instagram, il a soumis sa playlist à l'examen minutieux de sa fille Sasha, le "gourou musical de la famille". Au programme, on a donc du Megan Thee Stallion, du Travis Scott, du Young Thug, du Lil Baby, du DaBaby, du J.Cole, du Gunna. On trouve également du Mac Miller, du Anderson Paak avec Rick Ross, du Bad Bunny.

On a également des chanteurs moins rap, comme la star nigériane Wizkid. Bref, les Obama ont l'air de s'être bien ambiancés toute l'année et il faut avouer que ça a peut-être un peu plus d'allure que nos dirigeants français, qui passent pour la plupart complètement à côté de la plaque quand on leur parle de rap. Rappelons que cette musique est désormais la plus écoutée chez nous et presque partout dans le monde, mais qu'elle manque encore cruellement de considération de la part de nos élites dirigeantes.