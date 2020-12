Lil Wayne : "No Ceilings 3 B-Side" est dispo !

Lil Wayne a sorti la face B de sa dernière mixtape.

Les légendes ne meurent jamais, même avec 2 procès aux fesses et de multiples addictions aux drogues. La preuve, si vous en avez besoin : Lil Wayne a encore sorti une quinzaine de projets au cours de l'année 2020. 15 projets donc si on compte les rééditions, les mixtapes, dans lesquels il nous montre à chaque fois qu'il est loin d'être dépassé. Mieux que ça, il es toujours autant à sa place dans le rap game, raison pour laquelle on retrouve des artistes de toutes générations confondues sur ses tracklists.

Vendredi, Lil Wayne a dévoilé la face B de sa mixtape "No Ceilings 3". 14 nouveaux titres donc pour un projet qui en compte au total plus de 30. Seulement 5 featuring sur ce "B-Side", un avec Big Sean, un autre avec 2 Chainz, un avec Rich The Kid, un avec Euro et un avec Lil Twist. Sur la face A on retrouve le rappeur avec Drake, Young Thug, Gudda Gudda ou encore Cory Gunz, bref, presque que des habitués. Big Sean a d'ailleurs reposté un très bon extrait de la collab' sur Instagram, le morceau s'appelle "Tyler Herro", on vous invite à aller checker ça.

Malgré ses démêlés judiciaires avec son ancien manager, ou pour s'être fait chopé en avion avec une arme et plusieurs drogues, Lil Wayne est toujours en forme. Il semble même avoir repris de l'énergie en 2020, alors que tout le monde semble être au bout de sa vie. Ca, c'est la marque des grands !

Tracklist du projet :

1. Tyler Herro f. Big Sean

2. Lawaway

3. Low Down

4. Throat Baby f. Rich The Kid

5. Beauty And The Beast

6. Peanut Butter

7. Pop Off

8. Ring Ring f. Euro

9. Baggin

10. Burner

11. Sum 2 Prove

12. These Hoes

13. My Room f. Lil Twist

14. Hit Different f. 2 Chainz