Cardi B lance une nouvelle télé-réalité : "Cardi Tries"

La rappeuse part à l’aventure dans "Cardi Tries".

Cardi B est la star de la nouvelle émission "Cardi Tries". Tous les jeudis sur les réseaux sociaux et jusqu’au 4 janvier, elle s’essaiera à diverses activités allant de la danse classique au basket en passant par la Formule 1. Vu les extraits, on peut vous dire qu'elle n'a pas peur du ridicule. Embarrassée par plusieurs situations, ses réactions sont hilarantes.

Cardi B est décidemment une femme bien occupée. Après avoir cartonné cette année avec "WAP" en feat avec Megan Thee Stallion, la femme d’Offset finit l’année en beauté avec une nouvelle télé-réalité. Après avoir déjà été dans l’émission "Love & hip-hop" diffusée sur VH1, l’artiste est de retour, mais cette fois-ci sur les réseaux. C’est sur Facebook Messenger et Instagram qu’on retrouvera l’extravagante (et très drôle) Bardi. Tous les jeudis et jusqu’au 4 février, elle découvrira de nouvelles activités : ballet, basket, Formule 1, couture, cuisine et bien d’autres.

Seulement trois jours après avoir fêté l’anniversaire d’Offset, la rappeuse américaine a partagé le jeudi 17 décembre le premier épisode de "Cardi Tries". Pour sa première expérience, Cardi B a revêtu ses plus beaux chaussons de ballerine et son plus beau tutu. Accompagnée de jeunes danseuses d’environ 12 ans, elle a participé au cours de l’ancienne chorégraphe et actrice Debbie Allen. On pourra d’ailleurs voir de nombreuses guests stars au fil des épisodes comme la star NBA Damian Lillard ou encore celle de "Fast & Furious", Michelle Rodriguez.

Les prochains jeudis s’annoncent très drôles !