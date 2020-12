Eminem clashe-t-il à nouveau Machine Gun Kelly ?

Le titre "Gnat" pose question...

Comme pour sa version originale, Eminem a (presque) pris tout le monde par surprise avec la sortie de "Music To Be Murdered By - Side B Deluxe Edition" même si les rumeurs étaient nombreuses depuis le début de la semaine concernant ce projet. Le Detroiter envoie 16 nouveaux titres qui s'ajoute aux 20 de la version originale pour près de deux heures de musiques. On y retrouve Skylar Grey, DJ Premier, Ty Dolla $ign, Dr. Dre, Sly Pipper, MAJ et White Gold. Mais ce n'est pas tout, il a aussi mis en ligne un clip pour le titre "Gnat" réalisé par Cole Bennett, qui était déjà derrière la vidéo du titre "Godzilla".

Dans ce clip, Eminem porte une combinaison jaune nécessaire pour manipuler des matières dangereuses, ce qu'il fait en envoyant punchlines sur punchlines, notamment sur l'épidémie de coronavirus.

"Ils disent que ces punchlines sont comme le COVID, vous les obtenez dès le départ/Infecté par le SRAS et le Corona, comme si vous en aviez pris une bouchée/Mais ça passe du martien à l'humain, c'est comme ça que le virus attaque/Ils viennent vers moi avec des mitrailleuses, c'est comme essayer de combattre un moucheron."

Et c'est évidemment cette dernière ligne qui pose question : Em' parle-t-il de Machine Gun Kelly ? On sait que les deux artistes sont en conflit depuis des années et que les deux rappeurs se sont envoyés des diss tracks dont le mythique "Killshot" de Slim Shady qui a longtemps tenu le record du plus grand nombre de vues sur YouTube en 24h avant d'être détrôné par "Gooba" de 6ix9ine. Là, c'est moins violent et plus subtil, mais ça apparaît tout de même assez clair.

On vous laisse vous faire une idée.

Et les 16 nouveaux titres s'écoutent juste ici :