Jul, SCH, Ninho, Dadju : le Top 10 des rappeurs les plus vus sur YouTube en 2020

On connait les noms des rappeurs qui ont cartonné sur le site cette année !

Jul, Ninho, SCH ou encore Dadju… Les rappeurs français ont explosé les scores sur YouTube. On vous dévoile le top 10 des vidéos les plus regardées.

L’année 2020 a encore montré que le rap game occupe la première place du podium. YouTube vient de nous le confirmer une nouvelle fois. Le site a livré le classement des artistes qui ont enregistré le plus de vues ces douze derniers mois. Et c’est Jul qui s’est largement imposé. Au total, le leader de la team 13'Organisé cumule plus de 800 millions de vues ! C’est à la fois peu étonnant au vu du nombre de projets dévoilés et impressionnant. Arrive ensuite Ninho, le rappeur qui se trouve dans le premier peloton de tous les classements cette année. Il enregistre 583 millions de vues. Si la différence est grande avec son homologue marseillais, son score est plus qu’honorable ! La médaille de bronze revient à Dadju avec 534 millions de vues. Aya Nakamura est la seule femme à se trouver dans le top 10 ! Ses clips ont été visionnés 403 millions de vues au total. Celle qui cartonne avec son nouvel album "Aya" a clairement sa place. On retrouve aussi dans cette liste prestigieuse des grands noms du game comme Naps, Maes ou encore Soolking !

???? Les artistes les plus populaires sur YouTube France en 2020 :



1) Jul - 802M vues

2) Ninho - 583M vues

3) Dadju - 534M vues

4) Naps - 497M vues

5) Soprano - 444M vues

6) Aya - 403M vues

7) Gims - 384M vues

8) Maes - 350M vues

9) SCH - 317M vues

10) Soolking - 297M vues pic.twitter.com/1umkA2WvZH — Ventes Rap (@VentesFRap) December 17, 2020

Que pensez-vous de ce top ? Selon vous, il reflète bien notre année ?