The Game : Drake plus fort que lui ?

Le rappeur déclare que Drake est le seul à avoir dépassé son niveau

Selon The Game, il n’y a pas beaucoup d’artistes à son niveau. Lors d’une interview, il a assuré que Drake était le seul rappeur à l’avoir surpassé en nombre d’albums hip-hop classés numéro 1.

The Game ne mâche pas ses mots. Le rappeur de Compton dit ce qu’il pense quand il parle de musique et spécialement quand il s’agit de sa musique. Présent dans le rap game us depuis presque vingt ans, il suit de près la jeune génération et leur donne même quelques conseils. Surtout, il garde un œil avisé sur les performances de ses concurrents. En interview avec LA Leakers sur la station de radio Power 106, il a évoqué les chiffres de Drake en terme d’albums. L’interprète de "A.I with the Braids" a déclaré que Drizzy était le seul rappeur à avoir plus d’albums numéro 1 des charts que lui : "C’est la vérité. Vérifie sur Google. Tu peux demander à n’importe quel critique hip-hop. Tu peux même vérifier sur SoundScanner. Fais ce que t’as à faire. J’ai dix albums numéro 1. Je pense que Drake en a 10 ou 11. Mais, je veux dire c’est Drake". Il précise également qu’il ne cherche pas à comparer le rappeur canadien et lui avant de terminer en faisant des éloges à celui qui va bientôt sortir "Certified Lover boy" : "Je ne dis pas que je suis meilleur que Drake ou qu'il ne l’est pas…Drake est incroyable. Il est comme le Michael Jackson du hip-hop. Il n’y a pas d’auteur, pas d’artiste comme Drake. Il est différent. Il est vraiment différent. Tout ce qu’il fait est incroyable".

Il est vrai que la carrière de The Game (tout comme celle de Drake) est impressionnante. Il a travaillé dur depuis ses débuts en 2001 et a sorti neuf albums studios, deux compilations et cinq projets en indépendant. Une playlist impressionnante qui lui servira forcément lorsqu’il affrontera 50 Cent dans un Verzuz. Comme il le dit lui-même, la plupart de ses projets ont été numéro 1 et ses fans le suivent et le soutiennent cela malgré les années. La preuve avec le bilan Spotify 2020 du rappeur :