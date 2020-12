Booba : on en sait un peu plus sur "ULTRA"

"ULTRA" de Booba se précise...

Booba. Présent sur plusieurs featurings ces derniers mois, le Duc nous a teasé un album, "ULTRA", qui devrait sortir dans un futur proche. En cette fin d'année 2020, les rappeurs français ne chôment pas !

Le premier extrait, intitulé "5G", a été dévoilé le 5 novembre et depuis, tout le monde reste pendu à ses lèvres. "ULTRA" sera le dixième album de Booba et sûrement le dernier de sa carrière. En effet, le Duc de Boulogne a balancé quelque chose sur Instagram qui nous met la puce à l'oreille : "J’vais tous vous montrer et j’vous rendrai le game avec le double des clés tout jdid avec le compteur à zéro." Sous-entendu qu'il va donc tirer sa révérence et nous laisser avec une dernière leçon qui s'appellera "ULTRA".

Pour le moment, aucune date n'a été fixée pour la sortie de ce fameux projet mais on sait déjà que Booba a prévu d'invité les siens. Au programme dans la tracklist toujours secrète, SDM, le rappeur de Clamart, signé chez 92i. Comme très souvent, c'est sur Instragam qu'on a appris que les deux rappeurs ont collaboré sur le morceau "La Zone". De plus, il semblerait qu'un deuxième featuring ait été révélé et cette fois-ci, il s'agirait de Bramsito, signé chez 7Corp.

Si Booba continue sur cette lancée on pourrait peut-être espérer voir Green Montana de la partie ou bien même JSX. Mais le fait qu'ils aient déjà posé ensemble en 2020 rend la chose peu probable. En revanche, Maes pourrait très bien balancer une suite de "Madrina" et "Blanche" aux côtés de B2o.