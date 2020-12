Cardi B offre une Lamborghini à Offset pour son anniversaire

La rappeuse surprend son mari avec un cadeau estimé à 600 000$.

Le 14 décembre, Offset fêté ses 29 ans. Pour l’occasion, sa femme Cardi B a décidé de lui faire une surprise : une Lamboghini Aventador SVJ 63 Roadster. Un modèle rare dont le prix peut aller jusqu’à 600 000$.

Pour fêter les 29 bougies de son mari, à qui elle a décidé de donner une seconde chance, Cardi B a mis les petits plats dans les grands. Bien plus encore, elle a souhaité marquer le coup et dépenser sans compter. Celle qui pourrait faire un feat avec Aya Nakamura a offert une Lamborghini à Offset. Et pas n’importe laquelle, la Lambo Aventador SVJ 63 Roadster, un modèle très rare. En effet, il existe seulement 63 modèles de cette série dans le monde. Son prix est d’ailleurs estimé autour des 600 000$. Ce n’est donc pas surprenant que le membre des Migos soit resté sans voix lorsqu’il s’est retrouvé face à l’engin. Le rappeur n’avait pas l’air de comprendre ce qui lui arrivait au début, comme le montre la vidéo qu’il a partagé sur Instagram :

Le couple de star ne fait pas dans la demi-mesure. Offset, fervent défenseur de sa femme lui avait, lui aussi offert une voiture de luxe pour son anniversaire. Il faut dire qu’ils ont l’air de filer le parfait amour depuis qu’ils se sont remis ensemble et cela malgré les critiques. Cardi B avait même quitté Twitter pour ne plus avoir à supporter les remarques et les critiques sur son couple. Une autre vidéo postée cette-fois par celle qui est en clash avec Wiz Khalifa montre, qu’aujourd’hui ils sont plus soudés que jamais et c’est le principal !