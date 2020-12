Sexion d'Assaut : une deuxième U Arena annoncée

La tournée cartonne !

Les billets pour la tournée de la Sexion d'Assaut sont... pris d'assaut justement par les spectateurs qui, sevrés de concerts depuis des mois et de leurs idoles depuis plusieurs années, se ruent sur les places mises en vente, à tel point que le concert parisien du groupe, qui aura lieu le 25 septembre 2021 à la U Arena de Nanterre, affiche déjà complet. Le groupe a donc ouvert une deuxième date, le 26 septembre 2021 et les billets continuent de s'arracher.

"Le retour des rois" frappe encore plus fort que prévu et la Sexion d'Assaut avait peut-être vu un peu "juste" avec un seul concert parisien, même dans la plus grande des salles de la région. Les rappeurs de la capitale devraient donc remplir une deuxième fois la U Arena de Nanterre et faire deux concerts sold-out les 25 et 26 septembre 2021 (si tant est que l'on puisse donner des concerts à cette période...).