Coyote Jo Bastard : le tracklisting de son "Only Fans" !

"Only Fans", qu'est-ce que prépare Coyote Jo Bastard ?

La fin de l'année 2020 est bien remplie dans le rap game français et Coyote Jo Bastard fait partie de ceux qui vont dévoiler un projet. Originaire du 17ème arrondissement et fraichement signé chez Island/Def Jam, le rappeur est le premier talent qu'ils ont choisi de défendre.

Le plus américain des rappeurs français dévoilera son EP, intitulé "Only Fans", le vendredi 18 décembre. Coyote Jo Bastard tease son projet depuis un petit moment, la cover, la tracklist, tout est là. Il s'entoure de Leto, son ami d'enfance, de Laylow et aussi de Guy2Bezbar. Avec "Only Fans" et les invités, le rappeur compte bien agrandir sa fan base.

Déjà validé par A$AP MOB et le rappeur italien, Sfera Ebbasta, Coyote Jo Bastard a cartonné cette année avec le titre "HoodBoy". En 2021, il sera un artiste à suivre de très près et il pourrait bien fait beaucoup de bruit dans le game.