Gims en marre des critiques sur "Le Fléau"

L’artiste remercie ses fans et calme les haters.

L’album "Le Fléau" est sortie le 04 décembre et affolait toujours les charts une semaine après sa sortie. Pour célébrer son très beau démarrage, Gims a tenu à remercier ses fans et à répondre aux critiques.

Le projet 100% rap Gims était très attendu. L’interprète de "Sicario", qui devait probablement être sous pression, peut maintenant souffler. Après le report de sa sortie et la fuite de l’album sur internet, son come-back dans le rap game s’est finalement très bien passé. Plus de 40 000 exemplaires de l’opus se sont écoulés la première semaine avec 31 900 ventes physiques, 7901 streaming et 536 ventes digitales. Un retour en force qui le place troisième dans le Top Albums français. Pour fêter ça, l’artiste a posté une vidéo sur Instagram. Après avoir partagé des photos de lui sans lunettes, il exprime aujourd'hui son bonheur. Surtout il remercie ses fans et s’adresse aux haineux : "Merci à ceux qui ont fait le déplacement parce que c'est symbolique, c'est fort. Il y avait trop de Gims ceci, Gims cela, "oui mais c'est parce qu'il chante, parce que c'est mainstream". L'album est rap ! 17 titres avec 2 titres seulement pop urbaine, variété. L'album est rap, ne m'adressez plus la parole. Fermez-là !". Comme ça au moins c’est clair !

Un message explicite qui s’adresse directement aux détracteurs de la star. En tête de liste, on pourrait retrouver évidemment Booba, qui s’en prend régulièrement à Gims. Le Duc l’a d’ailleurs récemment accusé d’avoir plagié Travis Scott, Drake et Justin Timberlake dans son dernier album. Même si l’interprète de "Jusqu’ici tout va bien" répond quelquefois au Duc, il doit avoir d’autres chats à fouetter. En effet, la Sexion d’assaut a annoncé son retour avec une tournée dans toute la France pour l’été 2021.

Vu son programme chargé, Gims a trouvé la technique pour être efficace. Une vidéo courte et drôle pour faire taire les rageux et par la même occasion, dire merci à ses fans. Voilà deux bonnes choses de faites.