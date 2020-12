Jul présente le tracklistiing de "Loin du monde

Et il y a encore du beau monde !

Rappelez-vous, en début d'année, on trouvait bizarre que Jul n'ait rien sorti, lui qui nous avait habitués à être suractif. On peut dire que le Marseillais s'est largement rattrapé depuis en balançant "La Machine" le 19 juin, "13 Organisé", le projet 100% Marseille qu'il a porté sur ses épaules pendant plusieurs mois et qui est sorti le 9 octobre et enfin, il a d'ores et déjà annoncé le lancement de son deuxième solo de l'année, "Loin du monde" pour le 18 décembre prochain avec un premier extrait déjà disponible, un énorme morceau avec SCH : "M*ther F**k".

Cette-fois, Jul, décidément toujours très bon, en communication, vient de publier la tracklist de "Loin du monde", son deuxième album solo de 2020, rien que ça. Et une fois encore, le Marseillais profite et fait profiter d'autres artistes de sa considérable notoriété et du succès qu'il devrait encore rencontrer avec ce projet. C'est ainsi qu'il a invité sur "Loin du monde", dont les pochettes ont une fois encore étaient réalisées par des fans après un concours lancé sur les réseaux sociaux, une pléiade d'artistes. On retrouve en effet au casting de ce projet : Naps, Le Rat Luciano, Gazo, Alonzo, L'Algérino, Houari, Moubarak, Gips, Poupie et Wejdene. Encore un sacré casting pour le Phocéen.

C'est sans doute que le featuring avec Wejdene qui excite le plus les fans. La jeune chanteuse, elle, s'est réjouie de cette collaboration comme elle l'a dit sur les réseaux sociaux et ne cachait pas son impatience à faire écouter le résultat à ses fans.

Et vous, quel est le feat que vous attendez le plus ?