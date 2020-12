ZKR : découvrez la tracklist et la date de sortie de son prochain album

Le rappeur dévoile le tracklisting de son premier opus "Dans les mains"

ZKR en dit plus sur "Dans les mains". Son premier album sortira le 8 janvier 2021, et promet une tracklist riche contenant pas moins de quatre featurings. Koba LaD, Leto, PLK et Niro ont répondu présents.

Il y a quelque temps, ZKR partageait un premier extrait de son futur opus. Avec le titre "Romance Criminelle" qui a atteint des millions de vues, le rappeur de Roubaix posait déjà les bases. Un mois plus tard, c’est le son "Poursuite" en feat avec Koba LaD qui a confirmé l’arrivée d’un album fort avec des feats puissants. La collaboration a d’ailleurs dépassé les six millions de vues sur YouTube. Deux ans après la sortie de son EP "Absent", ZKR est fin prêt à sortir son premier projet. Pour l’occasion, il a fait appel aux plus grands du rap game français : Leto, Niro, PLK, sans oublier Koba LaD. C’est dans une vidéo partagée sur Instagram que le rappeur a annoncé la nouvelle :

Pour cet opus de 18 morceaux travaillé avec DJ Belleck, ZKR a su bien s’entourer. Et ce n’est pas tout… La version physique de "Dans les mains" comprendra trois morceaux bonus : "Belle mine", "Perdu" et "À l’arrêt". Dans un second post partagé encore une fois sur sa page Instagram, le rappeur précise à ses Zk'Rios que les pré-commandes sont déjà disponibles pour un pack Deluxe avec la version physique de l'album, les trois titres bonus et un masque !

Après avoir dévoilé le dixième épisode de sa série "Freestyle 5min", ZKR finit l’année en beauté et s’apprête à en démarrer une autre de la même façon !