Booba : "Ultra" avant la retraite ?

Un dernier album pour fracasser le rap français ?

Si Rohff profite de sa liberté de parole retrouvée pour attaquer Booba chaque jour, le Duc semble prendre un peu de hauteur. Non pas qu'il ne réponde pas, non, ça, il en est bien incapable et surtout, on le voit mal tendre l'autre joue quand il prend une gifle (virtuelle). Mais surtout, il bosse sur "Ultra" et il distille les informations sur ce projet au compte-gouttes. On sait que "5G" en est le premier extrait et que l'un des feats de cet album sera SDM. En plus de laisser planer le mystère sur cet opus, il se fait tout aussi énigmatique sur la suite qu'il compte donner à sa carrière.

Booba n'a plus rien à prouver, cela fait plus de 20 ans qu'il rappe et qu'il est toujours largement dans le peloton de tête du rap français même si les générations changent. Ils sont peu nombreux les rappeurs à avoir commencé leur carrière à la fin des années 1990 et à être toujours aussi haut aujourd'hui. Est-ce le moment pour le Duc de passer la main et de laisser la place ? Notamment à tous les jeunes artistes qu'il a signé ses propres structures 92I, 7corp et Piraterie Music. Est-ce le temps pour B2O le rappeur de laisser la place à B2O le producteur ? Ses derniers messages, quand il n'envoie pas des missiles à ses ennemis, Rohff et Gims en tête, laisse à penser que Booba serait prêt à raccrocher le mic, mais avant, il a une dernière mission à accomplir, c'est fracasser le rap français avec la sortie d'"Ultra", histoire de partir la tête haute et surtout en étant toujours à la première place du game.

C'est en tout cas ce que l'on pense lorsque l'on lit l'un de ses derniers posts Instagram dans lequel, d'ailleurs, il s'en prend largement à Gims.

"8K en streaming t’es clairement personne. J’vais tous vous montrer et j’vous rendrai le game avec le double des clés tout jdid avec le compteur à zéro".

Dans cette même publication, on peut aussi comprendre que lorsque le Duc va sortie "Ultra", ce sera un raz-de-marée concernant les chiffres. Mais que Booba fasse attention, il s'est moqué des chiffres de Gims, Rohff ou de Kaaris, s'il ne fait pas mieux qu'eux, le retour de bâton pourrait être violent... Confiant, le rappeur du 92I se sait attendu au tournant donc, on peut se dire qu'"Ultra" va être violent et tout emporter sur son passage. Si tel n'était pas le cas, certains sauraient s'en souvenir....