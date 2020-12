Kid Cudi pense qu'il est sous-estimé en tant que rappeur

Il a voulu prouver le contraire avec "Man On The Moon III : The Chosen"

Kid Cudi a sorti ce vendredi 11 décembre son album "Man On The Moon III : The Chosen", la suite très attendue de son projet de 2010 : "Man On The Moon II : The Legend of Mr. Rager" et dans un entretien avec Zane Lowe sur Apple Music, le rappeur de 36 ans est revenu sur plusieurs sujets mais il y en a un qui lui tient vraiment à coeur, c'est son statut de rappeur. Pour lui, il n'est pas assez considéré et il a admis qu'il avait volontairement été cherché un des meilleurs, Eminem pour le titre "The Adventures Of Moon Man & Shady". Le but avoué était de prouver ses compétences de MC, pas assez reconnues selon lui.

"Je voulais être respecté en tant que MC. Alors que je me suis posé des questions : avec qui dois-je travailler ? avec qui dois-je m'entraîner pour enchaîner les rimes et les punchlines ? Eminem. Je lui ai envoyé un message sur Twitter en lui disant "Yo Rap God, aidez-moi". Nous sommes tous les deux proches de Paul Rosenberg qui nous a connectés et nous avons pu le faire. Il était à Detroit et moi à L.A. C'était difficile, ils posaient beaucoup de questions et ils ne savaient pas quand il allait le faire. Tous les jours, je me disais : 'je vais l'avoir aujourd'hui". Quand je l'ai eu, c'était un sacré moment !"

Pour leur première collaboration ensemble, Kid Cudi et Eminem sont devenus numéro un du Billboard, le deuxième numéro un du rappeur en 2020 après "THE SCOTTS' avec Travis Scott. Ces résultats l'ont encouragé à continuer à rapper.

"Avant de commencer à travailler sur mon album, je me suis dit : mon prochain projet doit contenir des rimes et des punchlines. Je le savais parce que je me suis souvenu que Travis m'avait dit quelque chose sur mon rap. Il m'avait dit : "Mec, j'adore la façon dont tu rappes". Je me suis dit : "OK, Travis me dit que mon rap est bon, ça doit être quelque chose que les gens aiment et j'ai gardé ça l'esprit".

Et jamais vous avez un doute sur les capacités lyricales de Kid Cudi, on vous invite à écouter "Man On The Moon III : The Chosen" juste ici.