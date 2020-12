Sadek créé son nouveau label : "VBONTMB"

Le rappeur a annoncé la création d’un label au nom complexe : "VBONTMB".

Sadek a décidé de lancer son propre label : "VBONTMB". Un grand projet au nom curieux et il a chargé ses fans de déchiffrer et de donner la signification de ces lettres énigmatiques.

Artiste incontournable du rap game français, Sadek ajoute une nouvelle corde à son arc. De nombreux artistes se sont lancés dans la création de label et aujourd’hui c’est au tour de l’interprète de "Y’en a". Le rappeur du 93 frappe fort avec cette annonce qui s’accompagne d’une première énigme à résoudre : trouver à quoi correspond le nom du label. En effet "VBONTMB" n’est pas un nom commun pour un label de musique. Surtout, il est difficile au premier abord de savoir ce que l’acronyme veut dire. Un casse-tête qui fait bien rire Sadek qui en profite pour lancer un défi à ses fans sur Twitter : "Celui qui follow et qui trouve ce que ça veut dire je lui fais écouter l’album avec moi en avance. Et on ira graille un truc". Challenge accepted ! Les fans ont été nombreux à jouer le jeu et les réponses, en plus d'être surprenantes, sont très drôles.

Viande, Burek, Ojja, Nwasser, Tajine, Merguez, Boulettes.



On graille où du coup ? — Ness (@nesstrips) December 8, 2020

Promis ça veut pas dire ça ???? https://t.co/PZY4iNh2DW — VBONTMB (@VBONTMB) December 7, 2020

Viens Bassem on te met bien. — Soso ???? (@hmchmoltisanti) December 8, 2020

Les méninges des fans travaillent durs (et les nôtres aussi…). Il faut avouer qu’une graille avec celui qui a produit la BO du film "En passant pécho", ça donne envie. Ce sera aussi l’occasion de lui demander la date de sortie de son prochain album "Aimons-nous vivants", qui a été annoncé il y a quelques mois. Composé de 23 titres et de feats avec SCH et Ninho, le futur opus du rappeur devrait voir le jour prochainement.

Sadek ne s’arrête plus !