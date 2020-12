Booba dévoile le premier feat de son album "ULTRA" !

B2O nous livre le nom de celui qui a travaillé avec lui sur "ULTRA".

Booba va bientôt sortir son dixième album : "ULTRA". Après avoir dévoilé un extrait, il nous donne une autre exclusivité. Il s'avère que le rappeur SDM fait partie du casting !

C’est simple, la vie de B2O c’est 30% de clash et 70% de travail. Il jongle un peu entre ces deux activités ! Et on sait qu’en ce moment, il nous prépare un très beau projet. Son dixième album studio est presque terminé. Il s’appelle ''ULTRA'' ! On a déjà eu un avant-goût avec le son ''5G''. Grâce à ce titre, il aura même réussi à se placer devant Ariana Grande, Maluma, The Weeknd, Bad Bunny et Jhay Cortez en se hissant à la première place des tendances monde de Genius ! Aujourd’hui, on en sait un peu plus sur cet opus.

Dans sa story Instagram, celui qui est en beef avec Rohff nous a dévoilé la première collaboration du projet ! Sera donc présent, mesdames et messieurs : SDM ! Cet artiste est clairement l’un des nouveaux espoirs de la scène du 92. Il est signé dans le label 92i du Duc de Boulogne. Ils vont donc partager le son ''Bonne journée''. On a hâte de découvrir ça !

Si on ne sait pas grand-chose sur cet album, une certitude demeure : il va exploser les scores ! On peut reprocher tout ce qu’on veut à Booba, mais pas son travail. Il vise juste à chaque fois et sait faire les bons choix. Le rival de Gims sait avec qui travailler. Preuve en est, il est fort probable que vous retrouviez un featuring avec Maes dans l’album. C’était même une demande de sa fille !

Une chose est sûre, "ULTRA" est le projet le plus attendu des prochaines semaines !