Gims : "Sexion d'Assaut revient, ça va être énorme !"

Gims a confirmé le retour de la Sexion d'Assaut.

Invité de nos amis et confrères de M Radio pour venir défendre son dernier album, "Le Fléau", Gims n'a pas échappé à une question sur la reformation de la Sexion d'Assaut alors que la story Instagram du groupe a égrainé un compte à rebours qui mène jusqu'à jeudi 18h. Fatalement, les animateurs du "M Radio Réveil", Vincent Cerutti et Tiffany Bonvoisin, sont revenus sur ce décompte qui alimente tous les fantasmes et ont cherché à en savoir plus auprès d'un des membres les plus charismatiques de la Sexion.

Mais la consigne de silence a clairement été passée dans le groupe. Hier, Black M répondait par des émojis mystérieux à Soann et Nico, les animateurs du "Morning" de Generations confirmant malgré tout qu'il y avait quelque chose sur le feu concernant la Sexion et l'imminence d'un retour. Ce matin, Gims n'a guère été plus loquace mais nous a donné encore plus envie d'être à demain en fin d'après-midi. A la question : "La Sexion d'Assaut revient oui mais comment ? C'est quoi ce décompte ?" Sa réponse a été lapidaire mais a donné autant envie que les meilleurs teasers...

"Sexion d'assaut revient. Ça va être énorme. Mais il faut attendre demain..."

Devant l'insistance des animateurs, Gims a failli lâcher, avant de se reprendre et de se rappeler qu'il n'était pas seul dans cette aventure.

"J'ai envie de vous le dire mais vraiment. J'ai vraiment envie de vous le dire. J'ai envie mais je vais me faire taper dessus. Ils vont me frapper les autres, ils sont beaucoup."

En insistant vraiment, Vincent Cerutti à réussi à avoir une petite exclu, Gims lui a expliqué que : "ça va chanter".

Réponse demain, 18h.