CJ, la nouvelle pépite new-yorkaise signe avec French Montana

CJ est un artiste à suivre.

Vous avez découvert CJ sur les antennes de Generations avec le titre "Whoopty". CJ est la nouvelle pépite du rap de New York et il est en plein essor. French Montana ne s'y est pas trompé et vient de le signer sur son label Coke Boys.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, French lui souhaite "la bienvenue dans la famille" en lui mettant une chaîne en or autour du coup, orné du logo Coke Boyz.

CJ a sous-titré le message : "WHOOPTY X HAANN @frenchmontana LETS BRING NY BACK". Le jeune rappeur originaire de Staten Island a percé grâce à son titre "Whoopty" sortie le 30 juillet aui est actuellement 66e du Billboard Hot 100 et à la 11e place du UK Singles Chart. Le track a plus de 72 millions de lectures sur Spotify et le clip vidéo affiche également près de 44 millions de vues.

Lors d'une interview avec XXL, CJ a affirmé qu'il allait être le prochain "G.O.A.T." et a expliqué pourquoi il allait exploser.

"J'essaie de rester simple. Je veux juste faire de la musique entraînante que les gens peuvent chanter. Je ne veux pas être trop compliqué et trop sérieux dans mes chansons. Je veux que les enfants récitent mes paroles, les plus âgés aussi. Je veux devenir un phénomène mondial, je veux être un des plus grands. Je veux laisser un héritage et m'assurer que la prochaine génération est bien organisée et que tout le monde autour de moi est heureux."

Grâce au succès de "Whoopty", CJ a terminé l'année avec 65 millions de streams sur Spotify pour un total de 8,2 millions d'auditeurs et 592 700 heures de lecture. Autant dire qu'il est très attendu au tournant et que sa signature chez Coke Boys devrait donner un bon coup d'accélération à sa carrière.