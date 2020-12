Kid Cudi dévoile la date de sortie et la tracklist de "Man on the Moon III : The Chosen"

Découvrez le tracklisting du dernier opus de la trilogie "Man on the Moon".

Kid Cudi a annoncé la sortie, vendredi 11 décembre, de "Man on the Moon III : The Chosen". Cette dernière partie de la série "Man on the Moon" qui nous réserve des suprises, dévoilera aussi des gros feats avec Trippie Redd, Pop Smoke, Skepta et Phoebe Bridgers.

Le rappeur a enfin dévoilé la cover, la tracklist et la date de sortie de son dernier projet. Très attendue depuis le tweet de l’artiste en octobre dernier, la série va enfin pouvoir être complète. Pour l’occasion, celui qui pourrait sortir un album commun avec Travis Scott a invité plusieurs artistes américains : Trippie Redd, Skepta, Phoebe Bridgers et le regretté Pop Smoke. Au total, 18 morceaux composent cet album qui marque le retour du rappeur de Cleveland dans un projet solo.

Le premier épisode "Man on the Moon : The End of Day" est sortie en 2009. L’année d’après, celui qui ne ferait plus de musique sans Kanye West dévoilé "Man on the Moon III : The Legend of Mr.Rager". Il aura donc fallu attendre dix ans, avant que la trilogie ne soit complétée. Comme pour les précédents projets, le dernier est découpé en plusieurs parties : "The Madness", "The Menace", "Heart of Rose Gold" et "Powers". C'est-à-dire, La folie, La menace, Le coeur de l'or rose et Pouvoirs. Une composition qui nous laisse penser que chaque morceau pourrait correspondre à un thème, à un style et à une humeur particulière.

La réponse, ce vendredi !