Le retour de la Sexion d'Assaut cette semaine ? On a mené l'enquête !

La Sexion d’Assaut a lancé un compte à rebours, signe d'un retour imminent ? On vous en dit plus.

Attention, événement ! Le retour de la Sexion d’Assaut pourrait se faire avant la fin de la semaine ! C’est ce que la team laisse à penser sur leur compte Instagram. L'équipe a publié un compte à rebours en story. Ce dernier s’achève jeudi. Vont-ils enfin livrer leur nouvel album "Le Retour des Rois" dans la foulée, vendredi ? On a essayé d'en savoir plus en discutant avec Black M notamment.

Cela fait huit ans qu’on attend patiemment le fameux come-back du groupe. Formé en 2002, il nous a fait vibrer, danser, pleurer. La Sexion d’Assaut et leur flow singulier manque à tous. Ces derniers mois, Gims, Barack Adama, Black M, Lefa ou encore Maska laissaient planer le doute sur la future sortie d’un projet : "Le Retour des Rois". On a d’abord eu une confirmation de Gims cette année, puis un teasing de Black M qui a dévoilé un extrait d’un son inédit, et l’annonce d’un concert à l'U Arena pour janvier 2021. Mais là, les choses semblent se concrétiser !

Hier soir, la Sexion d’Assaut a publié un compte à rebours qui doit s’achever ce jeudi 10 décembre à 18h. Autant vous dire que depuis, les hypothèses fusent ! On parle d'une sortie d’album, d’un nouvel extrait, d’un son, ou encore d’une simple cover !

On s’est également posé ces fameuses questions. Et puis quoi de mieux que de demander aux principaux intéressés ? L’équipe de Generations a publié une story et Black M a répondu ! Mais nous ne sommes pas si avancés que ça. L'auteur de "Ainsi Valse La Vie" a décidé de jouer le jeu jusqu’au bout. Il nous a simplement envoyé un émoji "hésitant". Et même en faisant du forcing, il n'a rien lâché ! Qui ne tente rien n'a rien...

On a plus qu'à attendre bien sagement jusqu'à jeudi.