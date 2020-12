Zesau dévoile la tracklist de "D.E.L" !

Zesau dévoile sa tracklist avec Freeze Corleone, Stavo, Niro, ...

Les rois sans couronnes sont nombreux dans le rap, depuis de nombreuses années. Ils ont le succès critique, sont encensés par la presse, mais les chiffres de ventes ne suivent pas toujours. La faute, bien souvent, à une communication un peu défaillante ou à une volonté de rester underground et hardcore quoiqu'il en coûte. Zesau fait partie de cette deuxième catégorie et ce, depuis ses débuts dans le groupe Dicidens, aux côtés de Nessbeal et Koryas. Le rappeur du 94 entend bien venir se rappeler au bon souvenir des fans avec son nouvel album, "D.E.L", dont il vient de dévoiler la tracklist.

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du beau monde sur le projet ! En même temps, normal, lorsqu'on est reconnu par les collègues de la nouvelle génération comme un des meilleurs. L'album comptera 16 titres, dont un remix du morceau "Anarchie" avec Stavo et Freeze Corleone. A côté de ça, vous aurez droit à des apparitions de Niro, Isha, Djalito, Nahir, WM, Georgio et même le rappeur français YL.

Des renforts de poids qui devraient aider Zesau à faire un peu plus découvrir son univers musical assez sombre et son rap très bien écrit. Le projet arrivera le vendredi 11 décembre, on peut donc dire que la fin d'année s'annonce plus que jamais chargée ! En espérant que les grosses sorties de décembre ne viennent pas totalement occulter cet album qui s'annonce déjà sombre et très lourd, aussi bien dans les ambiances que dans les thématiques.

???? Zesau dévoile la tracklist de son nouvel album "D.E.L" avec plusieurs artistes en feat :



???? Niro

???? Freeze Corleone

???? Isha

???? Stavo

???? Djalito

???? Nahir

???? Georgio

???? YL

???? WM



???? Dispo le 11 décembre pic.twitter.com/cdAc8nh7hr — Booska-p.com (@booska_p) December 4, 2020

1. Intro

2. Faux Départ

3. Fou la merde (feat Isha et Djalito)

4. DEL

5. Dans Mon Camp

6. Legende Urbaine (feat Nahir)

7. Sale Histoire

8. Sombre (feat Niro)

9. Devoue (feat WM)

10. One Shot

11. Tous Veulent

12. En Or (feat Georgio)

13. On Ride

14. Loin du coeur (feat YL)

15. Pas assez de temps

16. Anarchie Remix (feat Stavo et Freeze Corleone)