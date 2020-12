YouTube : 13 organisé, Soolking, Dadju, Ninho, Naps dominent le classement 2020

Découvrez les clips les plus vus en France en 2020.

YouTube a partagé son classement des clips qui ont accumulés le plus de vues en France cette année. Sans grande surprise, la "Bande organisée" de Jul et sa team marseillaise se trouve au sommet du classement.

C’est la période des bilans. Spotify a dévoilé il y a quelques jours ses tops 2020 et aujourd’hui, c’est au tour de YouTube. Sur les deux plateformes, le rap domine les classements avec, pour le cas de Youtube, des millions de visionnages comptabilisés cette année. Sur la première marche du podium on retrouve le morceau qui continue de battre des records : "Bande Organisée". Jul a été bien inspiré en appelant SCH, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari sur ce qui est devenu le disque de platine le plus rapide de l’histoire. En plus d’être le morceau le plus écoutée en France en 2020, le titre de la compilation "13 organisé" a presque atteint les 200 millions de vues.

Non loin derrière, Soolking et Dadju prennent la deuxième place. Avec leur carton "Melegim", les deux artistes ont atteint les 188 millions de vues. En troisième position, le titre "6.3" de Naps et Ninho est bien placé avec 91 millions de vues. Ninho, grand habitué des records et des certifications, est le seul à apparaitre deux fois dans le classement. On le retrouve aussi à la 6ème position avec le clip de "Lettre à une femme". Avant lui, Gambi et Heuss l’Enfoiré ont cumulé 62 millions de vues avec "Dans l’espace". Ils se placent juste devant les 71 millions de vues de l'une des 50 françaises qui ont fait 2020 selon Vanity Fair, Wejdene avec "Anissa". Le numéro 7 du classement est Bosh avec "Djomb", suivi par Marwa Loud en feat avec Naza sur "Allez les gros". Vient ensuite le titre fort "1ère fois" d’Imen ES et Alonzo. Soprano ferme la marche à la 10ème position avec "Ninja".

Les chiffres sont impressionnants et ne représentent pas uniquement le nombre de vues établies en France, mais le nombre de vues réalisées dans le monde entier.

Top 10 des clips les plus vus sur Youtube France en 2020 :