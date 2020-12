NVLG, l'EP qui met en lumière la nouvelle génération rap est de retour !

NVLG 4 est maintenant disponible !

La sélection musicale urbaine NVLG revient pour faire encore plus fort avec son quatrième volume composé de 5 titres inédits ! Le principe est simple "NVLG" (la Nouvelle Génération) présente les talents rap francophones de demain avec un EP. Les éditions précédentes de NVLG comptent des artistes tels que Lord Esperanza, A$tro Boi, P-dro, CHATNOIR ou encore Frenetik. NVLG, c'est également une émission, diffusée sur la chaine BET ! Deux jeudis par mois, l'équipe Omax6mum sélectionne une série de clip de la nouvelle génération du rap français, une belle vitrine pour les nouveaux acteurs du game !

Après une première release party organisée à Citadium avec la présence de Tortoz, Les Tontons Flingueurs ou encore Yvick, l'EP NVLG est de retour avec un quatrième volume ! Au programme : Chanje, Seed, May Hi, Damys et Kaara dévoileront chacun un titre exclusif concocté pour cette occasion ! On vous parle de chacun d'eux un peu plus !

Chanje : Un jeune rappeur qui change la donne : flow percutant, mélodies accrocheuses, prod enchanteresses, un combo gagnant qui fait de lui un artiste complet.

Seed : Il pose sur de la Drill avec décontraction. Adepte des freestyles sur fond d'AMV, Seed débarque déterminé comme Livaï, le rappeur arrive dans le game fort comme le titan colossal, avec son style bien à lui !

May Hi : Une jeune artiste aux influences soul, R&B et rap. On vous avait déjà parler de son flow hors du commun lors de la sortie de son clip "Cadillac". Elle innove et observe dans son coin : "elle rôde" mais lorsqu'elle décidera de prendre le contrôle de ce jeu, il ne servira plus à rien d'essayer de venir à elle. Sur une prod de Smashcoffee, May Hi avertit avec élégance de son arrivée.

Damys : Damys un artiste aux univers sombres et aux visuels maitrisés, au service d'une musique aux influences multiples. Une expérience à la fois esthétique et musicale.

Et pour finir,



Kaara : Il se fait discret sur les réseaux mais s'impose avec un rap percutant et un style déganté. On l'a déjà vu à l'oeuvre dans le clip complètement psychédélique "Transition". Fou comme ODB, Kaara, c'est le rap pierre précieuse, précis et incisif.

Retrouvez tous ses artistes dans le 4ème EP NVLG, à découvrir juste ici !