Dinos : les chiffres fous de "Stamina"

Même le rappeur n'en revient pas.

En quelques jours, le dernier album de Dinos, "Stamina" a explosé tous les scores et a effectué un énorme démarrage. Le rappeur de La Courneuve a doublé ses chiffres par rapport à son dernier projet, "Taciturne"

Alors que "Stamina" n'est sorti que le 27 novembre, il a déjà fait une énorme entrée dans le Top 200 Spotify. L'album de Dinos est directement entré à la 11e place du classement des albums avec 3.36 millions de streams en seulement 24h. Même chose pour les singles. Dinos a pris la première place du classement avec "Moins un", son feat avec Nekfeu et a classé sept titres dans le top 10 de la plateforme. Le rappeur lui-même n'en revenait pas comme on peut le voir sur cette publication Instagram.

Hier, on apprenait les chiffres mid-week et là encore, ceux de Dinos donnent le tournis puisque "Stamina" cumulait 15 600 exemplaires en trois jour, là où "Taciturne", son effort précédent faisant "seulement" 8000 ventes sur toute sa première semaine d'exploitation. Le rappeur de La Courneuve s'offrait là un beau cadeau d'anniversaire car les chiffres sont tombés le même jour. Dinos n'en revient pas comme on peut le voir sur la vidéo qu'il postée sur Twitter.

"Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je viens d'apprendre qu'on a vendu plus de 15 000 albums en trois jours. 15 000 albums en trois jours. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que l'on m'ait fait de toute ma vie. On a fait un tout petit peu plus de physique que de streaming, c'est incroyable, je reçois des messages de gens qui streament l'album mais qui me disent qu'ils l'achètent quand même en physique pour soutenir."