Lil Wayne : "No Ceillings 3" est sorti !

Weezy balance sa nouvelle mixtape.

Lil Wayne a toujours aimé le format mixtape. Hier matin, on attendait avec impatience la sortie de "No Ceillings 3", la suite de sa dernière série de tape. Il aura finalement fallu patienter un peu plus longtemps, mais ça y est, le projet est disponible sur le site de référence des mixtapes en ligne, datpiff.com.

Mais cette fois, ça y est. Le projet de Weezy hosté par DJ Khaled est enfin en ligne et sur celui-ci, on retrouve notamment un feat avec Drake sur un titre de B.B. King, le "B.B. King Freestyle”. Mais le rappeur de Young Money a aussi invité sur les 20 titres de la tape Corey Gunz, Young Thug et son propre fils, Young Kam Karter.

Lil Wayne a aussi mis "No Ceillings 3" en libre accès sur YouTube alors foncez !