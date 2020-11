Dinos, Lil Yachty, 13 Block : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disque du vendredi 27 novembre.

Une fois n'est pas coutume, il y a beaucoup plus de sorties en rap français qu'en rap américain. Il faut dire qu'aux Etats-Unis, c'est Thanksgiving et que les gens ne sont pas forcément concentrés sur la musique durant ces fêtes traditionnelles. En France par contre, quel plateau ! Sinik, Dinos, la réédition de Bosh, 13 Block, Captain Roshi, Le Juiice, Guirri Mafia, Mous-K, Elh Kmer, Vald, il y en a pour tout le monde est pour tous les goûts. Côté, US, on aurait bien aimé vous parler de "No Ceillings 3", la mixtape de Lil Wayne hostée par DJ Khaled qui doit sortir aujourd'hui, mais à l'heure où ces lignes sont écrites, elle n'est pas encore disponible. Guettez Datpiff.com car c'est uniquement sur la plateforme de référence pour les mixtapes que vous pourrez l'écouter.

LIL YACHTY - "BOATSGIVING 3.5"

Alors que les Etats-Unis fêtent Thanksgiving, Lil Yatchy envoie une nouvelle mise à jour de "Lil Boat 3", sorti en mai 2020. Sur cette version apparaissent Future, Playboi Carti, Drake, DaBaby, Lil Baby, Lil Durk et Young Thug. Plusieurs pistes ont fuité dans la semaine, mais l'essentiel est bien là : la sortie a été maintenue. Régalez-vous.

JUICY J - "THE HUSSLE CONTINUES"

Juicy J revient avec son cinquième album solo et avec beaucoup de retard. Le cofondateur de Three 6 Mafia invite Lil Baby, Wiz Khalifa, 2 Chainz, Megan Thee Stallion et Young Dolph à partager le mic avec lui sur ce projet. Et puis, vous pouvez y aller avec confiance, Juicy J a parlé de cet opus comme d'un remède contre le Covid...

STUNNA 4 VEGAS - "WELCOME TO 4 VEGAS"

Stunna 4 Vegas est un nouveau venu qui débarque de Caroline du Nord avec "Welcome to 4 Vegas", un opus de 13 chansons et des invités comme DaBaby, Toosii, Murda Beatz et Ola Runt.

STATIK SELEKTAH - "THE BALANCING ACT"

Le talentueux producteur et DJ, Statik Selektah, nous sort encore un album dont il a le secret. Une pléiade de stars du rap s'ébroue sur ses productions ciselées. On retrouve en effet Nas, Benny The Butcher, Jadakiss, Bun B, Joey Bada$$ et Jack Harlow, entre autres, sur une impressionnante tracklist.

RYLO RODRIGUEZ - "GOAT IN HUMAN FORM"

Comme en témoigne le titre du projet, Rylon, un proche de Lil Baby, a confiance en lui et en sa musique. Mais, au cas où, le rappeur originaire d'Alabama s'entoure de Moneybagg Yo, Yo Gotti, Jackboy notamment sur cet album.

JIM JONES - "EL CAPO DELUXE"

Comme l'année 2020 a été très particulière, beaucoup d'artistes ont choisi de faire des rééditions de leurs albums. Mais Jim Jones n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il double presque le nombre de titres contenus dans son projet de 2019, "El Capo". Dans cette version Deluxe, il balance des punchlines inédites et posthumes de Fred The Godson et invite Conway The Machine, Dave East ou encore Juelz Santana à kicker avec lui.

FOOGIANO - "GUTTA BABY"

Artiste signé par Gucci Mane, Foogiano a de l'énergie à revendre. Alors qu'on le connaît encore peu, il a déjà pourtant signé un hit, "Molly" dont il livre ici un remix brûlant avec DaBaby. Le trappeur d'Atlanta s'est aussi fait plaisir en invitant Lil Baby, Taykeith, Jacquees et 1017 acolytes Pooh Shiesty et Gucci lui-même.

BAD BUNNY - "EL ULTIMO TOUR DEL MUNDO"

Aujourd'hui, on ne peut plus négliger les artistes d'Amérique du Sud. Alors, quand Bad Bunny sort un album, on se penche dessus et on se rend vite compte qu'il signe ici son projet le plus personnel et le plus créatif à ce jour.

SINIK - "8EME ART"

Pas de feats pour Sinik qui n'est pas là pour se présenter mais pour représenter. Toujours aussi investi, le rappeur des Ulis, qui poursuit sa carrière par plaisir plus que par besoin, n'en oublie pas que ses écrits ont une portée et donc une mission : donner des pistes de réflexion sur le monde à ceux qui l'écoutent.

BOSH - SYNKINISI (Réédition)

Depuis sa révélation dans la série "Validé", Bosh ne quitte plus l'actualité. C'est certainement aussi pour cela qu'il lance aujourd'hui la réédition de "Synkinisi" avec neuf titres de plus dont "Trixma" et "Slide" qui ont déjà été clippés.

DJ MATOU - "ELIXIR"

Premier album pour DJ Matou, DJ évidemment, mais aussi producteur comme on l'entend ici. DJ pour Chilla et PLK, il travaille sur ce projet depuis plus d'un an et a réussi à réunir un casting XXL, jugez plutôt : PLK, 47Ter, Jazzy Bazz, Mister V, Kikesa, Chilla, Georgio, Jok’Air, A2H, Gros Mo, Nelick, Tortoz, Lord Esperanza, Biffty, Hyacinthe, 2cheesemilkshake, Ormaz et Jehkyl.

DINOS - "STAMINA"

Pour son troisième album, Dinos envoie 14 titres et une grosse surprise, un featuring avec Nekfeu qu'il a gardé secret jusqu'au dernier moment puisqu'il n'avait annoncé qu'un seul invité en la personne de Laylow. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres feats cachés avec Tayc, Da Uzi, Zikxo, Zefor et Leto. Le projet contient aussi 18 tracks au lieu des 14 annoncés. Une belle surprise.

CAPTAINE ROSHI - "ATTAQUE 2"

Sur ce projet, on reconnaît bien le style si particulier de Roshi. Porté par sa voix cassée, il nous raconte des histoires de rue de manière sombre et crue. Et Pour mener à bien cette nouvelle attaque, il s'est entouré de quelques featurings de haut vol en invitant Alpha Wann, Gradur, Vladimir Cauchemar ou encore PLK.

13 BLOCK - "BLO II"

Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, 13 Block ne fait aucune concession et envoie du hardcore comme les rappeurs de Sevran. Et pour les accompagner dans leur entreprise, ils ont fait appel à Niska, Zola, SCH, Maes et PLK, excusez du peu.

GUIRRI MAFIA - "CLAN OTÖMO"

Premier album pour le groupe marseillais. Ce disque contient de la grosse trap bien lourde et des featurings tout aussi imposants puisqu'on y retrouve Soprano, Jul, Sch et Naps, entre autres.

MOUS-K - "TOUR 23"

Dans ce projet, Mous-K réussit à innovant tout en gardant intactes les bases du mouvement hip-hop. Ses écrits sentent la rue et le goudron mais sont aussi pleins de sincérité dans les mots et d'une sensibilité dans l'écriture.

LE JUIICE - "JEUNE CEO"

Dans cette mixtape, Le Juiice raconte sa vue d'entrepreneuse pleine d'ambition avec des textes et des flows toujours aussi puissants.

ELH KMER - "RESCAPE"

Dans ce projet de 7 titres, Elh Kmer s'entoure de Captaine Roshi, So La Lune, Zeguerre, Mad et Jok'Air pour un fat come-back.

VALD - "ECHELON VOL 1"

En montant son label, Vald avait dans l'idée de mettre en avant ses proches qui ne bénéficient pas de la même exposition que lui comme Suikon Blaz AD, Seezy, Aociz ou Sirius. Devant l'engouement pour la création de son label, il a aussi choisi des indépendants dont il aimé le travail, Charles BDL, Gold Gee, Rafal, Bes et Yonidas. Lui-même est présent sur deux des 11 morceaux de ce projet collectif.