WeRe-VaNa: interview exclusive par Générations!

Découvrez l'interview Générations du chanteur WeRe-VaNa !

Hello WeRe-VaNa cool ? Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ?

J’ai 28 ans, je suis guadeloupéen. J'ai vécu à Grands-Fonds, Sainte-Anne. Je suis issu d’une famille de musiciens qui a fondé le groupe Kannida en Guadeloupe.

Depuis combien de temps tu chantes ? Comment cette passion t’est-elle venue ? Tu pratiques un instrument de musique à côté ?

En vérité, je chante depuis le ventre de ma mère. Je suis né dans la musique. Au début j’étais à fond dans le "Gwoka", j’allais dans les lewoz les veillées chanter avec mon père, mes oncles. Par la suite mon frère est parti en France et est revenu avec du "Buju banton" c’est ce qui m’a ouvert à la dancehall. Depuis je fais le mélange Gwoka /Dancehall. Je joue du ka, j’ai des bases également au piano.

Tu es déjà bien installé dans le milieu ! On le voit à travers les belles collaborations que tu fais ! Comment choisis-tu les personnes avec qui tu collabores ? Comment s’est déclenché le feat avec Admiral T par exemple ?

Déjà merci. Les collaborations viennent en fonction de la vybz, ce ne sont pas des choses calculées. Je fais un morceau et si je vois bien tel artiste ou tel artiste dessus je lui demande pour qu'on chante ensemble. Pour le feat avec Admiral T il m’a parlé de son projet "Mozaïka" et j’ai adhéré. Peu de temps après, il m’a envoyé l’instru avec sa voix j’étais tout de suite dedans et inspiré, on a été au studio et voilà ça s'est fait.

Quels sont les artistes avec lesquels tu souhaites collaborer dans le futur ?

Dans le futur, on verra ce qui vient, en fonction de mes inspirations, les morceaux que je vais créer.

On sent que ton public est solide, que ta fan base est présente à chaque sortie... Comment as-tu réussi à créer ce lien avec eux ?

Je pense que c’est le fait de beaucoup travailler les sons, je mise énormément sur la qualité et puis je discute beaucoup avec mes fans pour connaître leurs attentes mais aussi leurs avis sur tel ou tel son. C’est vraiment quelque chose qui se fait naturellement on comprend ce que les fans recherchent et on travaille en ce sens. Je tiens aussi à faire découvrir au public français mes traditions, les couleurs caribéennes qui se reflètent dans mes morceaux.

Tu as sorti le titre "Casanova" le 06 novembre dernier, qui comptabilise déjà plus de 800K vues ! Te considères-tu réellement comme un Casanova ou c’est juste pour l’image ? On adore le côté « lover » que tu dégages, alors fiction ou réalité ?

Le côté Casanova on l’a tous un peu en réalité...on veut plaire à une fille, on se met en mode beau gosse !

Le sujet de "l’amour" est ce qu’on entend le plus dans tes chansons ! L’amour est-il ta première source d’inspiration ? Pourquoi ?

J’aime beaucoup parler d’amour ça m’inspire beaucoup. On a tous besoin d’amour pour moi il n’y a rien de plus important que l’amour. Si on a de l’amour tout est possible, que ce soit l’amour dans un couple, l’amour paternel maternel peu importe dès qu’on a de l’amour il n’y a pas de limite.

De nouvelles choses, de nouveaux projets prévus pour cette fin d’année et l’année 2021 ?

Pour l’année prochaine il y a la sortie de l’album mais nous n’avons pas de date de prévue pour le moment! Il est déjà pratiquement prêt entre temps on sortira quelques singles.

On te souhaite bien évidemment tout le meilleur pour la suite ! Un dernier mot, une dernière info, à donner à tous nos lecteurs pour finir ?

Je dirais que peu importe le domaine dans lequel vous êtes, le travail paie toujours. N’abandonnez jamais, tôt ou tard le travail portera ses fruits. Et pour finir je dirais : "La Fumée" !