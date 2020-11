Vald présente "Echelon Vol 1"

Vald sort la première mixtape de son label.

Si Vald s'est fait mystérieux ces derniers temps avec des messages dont la signification nous échappait mais dont on savait qu'ils annonçaient un projet, on peut aujourd'hui officiellement annoncer qu'il sagit d'une mixtape de son label Echelon et qu'elle sortira ce vendredi 27 novembre. Le rappeur du 93 vient d'ailleurs de partager le nom et le tracklisting de ce projet "Echelon vol 1".

Il s'agit d'une compilation de 11 titres regroupant des artistes proches de Vald comme Suikon Blaz AD, Seezy, Aociz ou Sirius mais aussi des artistes "découvertes" que le label a voulu mettre en avant dans ce projet. Si Vald a pris cette décision, c'est que l'ouverture de son label a suscité beaucoup d'espoirs parmi les rappeurs indépendants. L'adresse mail d'Echelon a reçu plus de 1500 morceaux, envoyés spontanément. Parmi tous les artistes qui ont envoyé leurs sons, cinq artistes sont sortis du lot et figurent au tracklisiting d'"Echelon Vol 1". Il s'agit de Charles BDL, Gold Gee, Rafal, Bes et Yonidas. Vald y est évidemment également présent avec deux titres, "Gotaga" et "C'est pas nous les méchants", un morceau qu'il avait interprété dans l'émission "Boomerang" sur France Inter.

Vous l'avez compris, le but de ce premier volume est surtout de mettre en avant des artistes indépendants qui auront peut-être l'occasion d'intégrer Echelon à l'avenir. C'est aussi un bon moyen pour Vald de donner une carte de visite à son label et de la force à des artistes proches de lui.

La première compilation Echelon sera disponible sur toutes les plateformes ce vendredi 27 novembre. Le même jour, 1000 exemplaires physiques seront disponibles à la vente sur le site du label : echelonrecords.fr.