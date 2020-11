Vald confirme la sortie de sa prochaine mixtape

Le rappeur officialise son retour avec une nouvelle tape.

Vald fait son come-back dans le rap game français. Ce vendredi, on retrouvera le rappeur du 9.3 avec une mixtape, la première de son nouveau label Echelon music.

Après la diffusion d'une vidéo énigmatique, c’est en photo que le rappeur confirme l’arrivée d’un nouveau projet. C’est sur instagram que "valdsullyvan" a partagé ce qui semble être la cover de la mixtape avec la date du 27 novembre. Quand la vidéo teasing ne donnait aucun indice quant à la nature du projet, le dernier post, lui, nous en dit plus. Le tout récent label de Vald, Echelon Music officialise donc sa création avec une première mixtape.

Forcément, avec une annonce telle que celle-ci, les réseaux sociaux se sont affolés. Que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, les fans du rappeur se sont réjouis de son retour pendant que plusieurs médias rap ont relayé l'information. Le tout, bien sûr, après avoir tenté de déchiffrer la vidéo partagée il y a quelques jours...

Plus d’un an après la sortie de l'album "Ce monde est cruel", le come-back de Vald en ravit plus d’un. Même s’il a été très actif pendant le confinement, l’attente aura quand même été longue. Ses fans ont dû patienter probablement trop longtemps à leur goût, mais cela n’a pas empêché l’artiste d’être productif. Annoncé sur le prochain album de Gims, on ne doute pas que le rappeur soit également en train de travailler sur son prochain projet personnel. En attendant sa sortie, on pourra se régaler vendredi avec la mixtape !