Booba met un carton jaune à Ninho

NI pense être le leader des rappeurs en France, B2O lui répond !

Ninho l’affirme : il est le numéro un dans le rap game français ! Des propos qui ne sont pas passés inaperçus auprès de Booba. Ce dernier a bien évidemment répondu illico.

En début de semaine, Ninho a participé à la très iconique "Boite à Questions" de Canal+. Il a donc répondu à plusieurs questions puisque c’est le principe de cette mini capsule vidéo. Sauf qu’à un moment donné celui qui a décidé de se mettre en pause a d^ réagir à celle-ci : "Selon toi, qui est le plus grand rappeur de tous les temps ?". Et on peut dire qu’il a été très réactif. Il a déclaré sans hésitation : "En France, c’est moi ! Bin Binks. Et en Amérique, je dirais 2Pac, il est très très lourd quand même. Il arrive à transmettre des émotions. Je suis né en 96, il est mort en 96. Mais j’arrive à écouter "Changes". Très très lourd celui-çà".

Mais vous imaginez bien que Booba a laissé son petit commentaire. L'auteur de "5G" a repartagé la séquence dans sa story Instagram. Il a ajouté : "Hop Hop Hop on sort le jaune pour autoproclamation illégale en dehors de la surface de réparation !". Il a ajouté l'émoji carton jaune. Du grand Kopp !

Celui qui a cartonné avec son projet "M.I.L.S 3", a également répondu à la question : "Ça fait quoi d’être le rappeur français détenant le plus de singles d’or, de platine, et de diamant ?". NI a confié : "Ça réchauffe le coeur ! Les gens me le rendent et je leur redonne aussi par de la bonne musique". C'est beau !

Et on apprend pas mal de choses aussi dans cette interview ! Il précise par exemple qu'il ne fera partie de la saison 2 de la série "Validé "! Mais il ajoute : "Pourquoi pas la saison 3, si la saison est validée". C'est Franck Gastambide qui va être content !

On verra si Ninho répond aux attaques de Booba, même s'il nous a habitué à la discrétion, ce qui, dans ce cas, sera la meilleure des solutions...