TOMA est "Hypersensible" dans son nouvel album !

Un album plein de sens.

TOMA dévoile "Hypersensible", un album de 12 titres aux couleurs et à l'atmosphère d'une grande diversité. Entre chanson française et musiques urbaines, "Hypersensible" nous raconte la société qui nous entoure, l’intimité des familles et des amis, la solidarité et la force de ceux qui n’ont rien à perdre. S’il a posé sa guitare pour ce disque, TOMA garde le capeet délivre toujours autant de vérités.

Avec plus dix millions de vues sur sa chaine YouTube et des featurings de prestige (Kery James, Dosseh, Féfé, et bien d'autres), TOMA est un artiste des plus éclectiques que l'on avait perdu un peu de vu. Cette fois, il revient avec son propre projet et il se dévoile sur l'album "Hypersensible". Aujourd’hui plus que jamais, la mélancolie est douce.

Des titres personnels et forts comme "Toute seule", où il se met à la place d’une gamine de 13 ans, consciente des épreuves traversées par sa mère. Les auto-confessions lucides d’"Hypersensible" en featuring avec Dosseh. On s'envole à New York pour le clip "Pas Volé" en featuring avec Chilla. Le clip futuriste "La Dalle" en featuring avec Hatik a également su ouvrir la voie à l'album qui met en avant le travail acharné et l'envie de tout déchirer. On en a bien besoin pour finir 2020 !



