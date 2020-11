Vald : bientôt de retour ?

Le rappeur du 9.3. a posté une vidéo énigmatique.

C'est par une simple vidéo postée sur ses réseaux sociaux que Vald a annoncé son retour. Ce dernier aura lieu ce vendredi 27 novembre si on croit le teaser énigmatique que le rappeur a mis en ligne hier.

Cela fait un an qu'est sorti le dernier album de Vald, "Ce monde est cruel". Il était donc temps pour le rappeur d'Aulnay-sous-Bois de faire un grand come-back. Sous quelle forme, on ne le sait pas encore et bien malin celui qui aura une idée après avoir le teaser posté par Vald où l'on voit juste des papillon apparaître et la date du 27/11/2020. C'est justement ce mystère qui nous met l'eau à la bouche.