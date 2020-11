Booba : sa fille veut qu'il fasse un feat avec Maes !

La fille de B2O a demandé à son père de travailler avec le rappeur du 93.

Luna, la fille ainée de Kopp a fait une requête à son père sur sa story Instagram. Elle lui demande de bosser avec Maes !

Vous l’avez peut-être oublié mais Booba ne fait pas que de clasher le rap game ! Il travaille beaucoup ! En ce moment il nous prépare un tout nouvel album. Il va s’intituler "ULTRA". On a déjà eu le droit à un avant-goût avec son morceau "5G" qui est sorti récemment. Il explose les scores d’ailleurs ! Son public attend donc son projet dans sa totalité avec impatience.

Le mystère sur l’opus plane toujours. Hormis un titre inédit et la cover, aucune réelle information n’a été dévoilée. On ne sait donc pas quelles collaborations il y aura. Même si certains ou plutôt certaines ont leur petite préférence ! C’est le cas de la fille de Booba. Dans la story Instagram de celui qui vient de clasher Damso, elle fait une demande spéciale à son père. Elle dit en anglais : "Bonjour Maes, mon père veut faire un morceau avec toi". Ses mots sont accompagnés des hastags "#bonjourmaes", "#larequestnwar" et "#Ultra" !