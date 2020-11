Keny Arkana annonce son retour

Vu la situation, elle revient au bon moment.

On ne sait pas si Keny Arkana a été motivée par sa participation au projet "13 Organisé", mais la rappeuse marseillaise vient d'annoncer son retour. Une bonne nouvelle par les temps qui courent. Son engagement, ses textes sociaux et politiques vont tomber à pic...

Quand on a vu et entendu Keny Arkana sur le projet porté par Jul, cela nous fait plaisir tant cela faisait un long moment que la rappeuse n'avait rien sorti. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que cela va changer. En effet, Keny a annoncé son retour dans la foulée. Peut-être les bons retours sur son couplet sur le titre "Heat" lui ont-ils fait comprendre que le public avait envie de l'entendre ? Toujours est-il qu'elle a posté une vidéo sur Instagram pour annoncer son retour.

Celui-ci annonce juste une date, celle du 4 décembre 2020. Cela veut sans doute dire que ce jour-là, Keny Arkana sortira un titre voire, soyons fous, un projet ? Cela fait plus de trois ans que l'on n'a pas entendu la rappeuse sur un album, depuis la sortie de "L'Esquisse 3" en 2017.