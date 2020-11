Jul dévoile la pochette de "Seul au monde" créée par un fan

Alors que "13 Organisé" est encore en phase d'exploitation, le clip "Je suis Marseille" vient de sortir, Jul est déjà concentré sur son prochain projet "Seul au monde". Et comme pour "La machine", il a demandé à ses fans de créer la cover de son nouvel album.

Après réflexion et consultation de son public, il vient de publier les résultats. Dans son message sur Instagram, il précise :

"Bon la team j'ai essayé de prendre en compte tout vos avis que j'ai pu lire histoire de faire plaisir à tout le monde et du coup voici le choix final pour l'album ! En cover la rose, la cabane pour la tracklist et à l’intérieur du cd la troisième ❤️ merci encore pour votre aide l’équipe on est ensemble."