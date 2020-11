Dr. Dre : vers un nouvel album ?

Les rumeurs sont de plus en plus insistantes.

Pour tous ceux qui suivent l'actualité du rap américain, vous le savez, il y a un vrai serpent de mer. Quelque chose dont on entend parler depuis des années mais qu'on ne voit jamais arriver : "Detox", l'album de Dr. Dre devenu mythique. Mais alors qu'on n'y croyait plus depuis des années, des rumeurs se sont de plus en plus insistantes sur le fait que notre bon docteur pourrait bien sortir un album en 2021 et qu'Eminem serait partie prenante, comme à la grande époque.

Dr. Dre est en pleine procédure de divorce. Sa femme lui réclame une indécente somme d'argent. On sait l'ancien de N.W.A très riche mais est-ce cet événement qui le pousse à se remettre à la musique ? A-t-il besoin de sortir un disque pour éponger ce que sa femme va lui prendre ? Ce ne sera certainement "Detox" car Dre lui-même avait expliqué qu'il "n'avait pas de feeling" avec ce disque. Peut-être autre chose ?

Toujours est-il qu'un des premiers signes est venu d'un journaliste américain qui a mis en ligne un inédit de Dre (une boucherie soit dit en passant), qui serait un titre qui aurait dû sortir sur "Detox" mais le plus important c'est la déclaration de Big Boi, un célèbre animateur de radio américain qui a pu écouter quelques morceaux d'un nouveau projet sur lequel figuerait Eminem.

"J’ai écouté quelques titres de Dr. Dre et Eminem. INCROYABLE. Je ne dis pas n’importe quoi. Dre dit que Em est en plein travail. J’ai entendu ce qu’ils préparent, et c’est le FEU. C’est nouveau. Vraiment nouveau."

Le rappeur de Detroit Page Kennedy tient le même discours.

"Cet album de Dr. Dre crache le feu. J’espère que vous allez tous pouvoir l’écouter. [Eminem] est définitivement sur le projet."

Selon d'autres rumeurs, on pourrait aussi y retrouver Xzibit, Busta Rhymes et même Quavo. On ne sait pas où la vérité dans tout cela, mais il faut bien admettre que ça fait rêver si jamais cela était vrai.

Rappelez-vous, il y a quelque temps, Akon a avait dit que Dre possédait de gros bangerz en stock. On se prend à espérer.