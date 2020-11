Kalash Criminel, Megan Thee Stallion, Zola : les sorties de la semaine

Voici les sorties de disques du 20 novembre 2020.

Journée particulièrement chargée en termes de sorties de projets de qualité et ce, tant dans l'Hexagone, portées par les albums de Zola et Kalash Criminel que de l'auyre côté de l'Atlantique avec le premier album de Megan Thee Stallion ou encore l'opus commun entre Rich The Kid et YoungBoy NBA, auquel on peut ajouter le cinquième volume de "Coke Boys" de French Montana.

MEGAN THEE STALLION - "GOOD NEWS"

Megan Thee Stallion a défrayé la chronique cette année pour de bonnes raisons (le succès de "WAP") comme pour les mauvaises (sa blessure après son embrouille avec Tory Lanez). Elle met à terme à tout cela pour revenir au plus important, la musique. Pour son premier album, la rappeuse de Houston envoie 17 titres sur lesquels elle s'entoure parfaitement puisqu'elle y invite DaBaby, City Girls, Lil Durk, SZA, Big Sean, Young Thug ou encore 2Chainz

RICH THE KID & YOUNG BOY NBA - "NOBODY SAFE"

C'est comme le cinquième projet de YoungBoy NBA depuis le début de l'année 2020 ! Et qu'il soit en commun avec Rich The Kid ne change à sa productivité. Forcément, il n'y a que trois feats sur ce projet de 15 titres avec Lil Wayne, Quando Rondo et Rod Wave.

FRENCH MONTANA - "CB5"

French Montana poursuit sa série de mixtape "Coke Boys" avec le cinquième volume livré aujourd'hui même. Le principe est de se faire plaisir alors la liste des invités est longue comme le bras : Jim Jones, Lil Durk, Jack Harlow, A$AP Rocky, YoungBoy Never Broke Again, Curren$y, Max B, Chinx, Pop Smoke, Benny The Butcher et bien d'autres !

JEEZY - "THE RECESSION 2"

Jeezy creuse le sillon de la nostalgie en sortant la suite de l'un de ses premiers albums. Mais il s'adapte à la modernité avec des feats de Rick Ross, Yo Gotti, E-40 ou Demi Lovato.

MEEK MILL - "QUARANTINE PACK"

Conscient des problèmes dus à la quarantaine, Meek Mill envoie quatre titres afin de faire patienter son public. Il invite Lil Durk, 42 Dugg et Vory.

SAINT JHN - "WHILE THE WORLD WAS BURNING"

SAINt JHN est en train de franchir un gros palier, la preuve encore ici avec cet album qui contient des featurings de haute qualité comme A Boogie Wit Da Hoodie, DaBaby, Kanye West, Future, J.I.D, Kehlani, Lil Uzi Vert et 6LACK.

DABABY - "MY BROTHER'S KEEPER (LONG LIVE G)

DaBaby est la surprise de la nuit. Il envoie un EP en hommage à son frère décédé il y a quelques jours, Glen Johnson. Sept titres avec des feats de Meek Mill, Polo G, NoCap et Toosi.

SFERA EBBASTA - "FAMOSO"

Sfera Ebbasta est la star du rap italien. Pizzaïolo devenu Trap King, le rappeur vise maintenant l'international. C'est la raison pour laquelle on retrouve sur ce projet Offset, Future, Lil Mosey ou Diplo. A découvrir si vous ne connaissez pas.

KALASH CRIMINEL - "SELECTION NATURELLE"

C'est l'album le plus attendu de la semaine en rap français assurément. En dosant sa communication au compte-goutte et en teasant des feats inédits qui donnent carrément envie, Kalash Criminel a réussi à bien faire monter la sauce autour de son projet. Il faut dire que l'entendre partager le micro avec Jul, BigFlo & Oli ou Nekfeu donne vraiment envie.

ZOLA - "SURVIE"

Deux invités seulement sur le deuxième album de Zola mais que de la qualité en la personne de Leto et SCH qui a tout plié cette année. Alors que "Cicatrices" est certifié platine, Zola revient aux affaires et frappe fort puisqu'il propose aussi de faire gagner une Rolex et propose trois éditions pour les CD. Zolaski c'est que le deuxième album conditionne beaucoup de choses alors il a décidé de faire les choses très bien...

GIANNI - "23+1"

Gianni sort un EP présenté comme une extension de sa mixtape "23 bilan d'une vie" de six nouveaux titres. Un symbole pour Gianni qui avait 23 ans à la sortie de son EP et qui en a déormais 24 d'où le "23+1".

TK - "PAS OUEHDA"

Le rappeur marseillais signé sur le label 100 ou rien de Jul livre son premier album, "Pas Ouehda", 17 titres sur lesquels on découvre un peu plus sa musique éclectique.

404 BILLY - "21 VISIONS"

404 Billy sort un projet annonciateur de quelque chose de plus important pour 2021, sans doute un premier album. En attendant, il nous livre quatre titres sur la violence du monde qui l'entoure et nous expose sa vision.