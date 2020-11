Russ, Billy Danze, Future & Lil Uzi Vert, les surprises de la semaine

Une bien bonne nouvelle !

Normalement, c'est le vendredi que se font les sorties de disques pour des raisons commerciales mais aussi pour entrer dans les charts. Mais quand on vise autre dessein, il n'y a pas vraiment de règles et on peut sortir son projet un peu quand on veut, quitte à prendre ses fans par surprise.

C'est ainsi que la moitié de MOP, Billy Danze a sorti un album, "The Listening Session" en collaboration avec TooBusy. Mais le rappeur du Mash Out Posse travaille aussi avec Method Man notamment, Havoc, Lil Fame évidemment, DJ Premier et Cormega, entre autres.

Russ lui vient de publier son premier projet comme artistes indépendant après avoir quitté Columbia. "chomp" est donc sorti mardi 17 novembre et contient des feats avec KXNG Crooked, Ab-Soul, Busta Rhymes, Benny The Butcher et Black Thought, tandis que les productions sont assurées par DJ Premier, The Alchemist et 9th Wonder. Que du beau monde donc !

Ensuite, alors que leur projet "Pluto & Baby Pluto" n'est sorti que vendredi dernier, le 13 novembre, Future et Lil Uzi Vert envoie déjà une version Deluxe avec six nouveaux titres qui devraient permettre à leur album commun de prendre la première place du Billboard même s'ils font face au dernier album d'AC/DC.

Avec ses sorties qui "ne respectent pas les règles", le rap américain montre une fois encore toute sa vitalité et toute sa différence car les trois projets n'ont vraiment pas grand-chose de commun. A la limite, tant mieux pour nos oreilles !