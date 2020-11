Gambino nous dévoile la cover de son album "Galaxia" accompagné du titre "FZ-1000"

Découvrez le nouveau titre de Gambino " FZ-1000" !

Après le succès du clip "Hawai", Gambino est bien décidé à monter d'un cran en préparant actuellement son premier album "Galaxia". Il en dévoile d'ailleurs la cover !

Dans le même temps, Gambino débarque "crapuleux en FZ-1000" avec un nouveau single explosif intitulé "FZ-1000". Le rappeur cagoulé de Marseille pose son texte sur une instrumentale toujours aussi rythmée. Un titre qui vient tout droit de l'espace, quoi de moi mieux pour nous annoncer l'arrivé de son album "Galaxia" !

Gambino a créé son label "Total N’dé" en début 2020, volonté de sa part d’être totalement indépendant. Gambino est aujourd’hui son propre producteur, graphiste et réalisateur. Il se définie comme perfectionniste, étant le propre maitre de son art, le rappeur cagoulé gère sa carrière et sa musique au millimètre près et travaille jour et nuit pour offrir le meilleur de sa musique à sa fan base.

Avec "Total N’dé", Gambino a réussi à construire son empire à l’image d’un auto-entrepreneur 2.0. La musique est un exutoire pour Gambino, il y met toute son énergie, toujours plus déterminé à se faire une place dans le game.



Découvrez le nouveau titre "FZ-1000" de Gambino juste ici !