Grand Paris 2 : trois rappeurs vont gagner un feat avec Médine !

C'est vous le Grand Paris !

Keakr, l'application numéro un de création rap, frappe fort une nouvelle fois avec le lancement de son concours inédit qui va faire bouillonner le rap jeu ! A la clé ? Un featuring avec l'un des rappeurs les plus célèbres de France, le Havrais Médine !

En 2017, Médine rassemblait ancienne et nouvelle génération du rap français autour d'un titre fédérateur : "Grand Paris". Un hymne à la France des banlieues partagé avec Sofiane, Lino, Lartiste, Alivor, Ninho, Seth Gueko et Youssoupha. Ce titre, devenu une référence dans le rap français, cumule aujourd'hui à près de 30 millions de vues sur YouTube et a marqué les esprits notamment avec sa célèbre punchline : "La banlieue influence Paname, Paname influence le monde".

Cette année, Médine recréé l'événement avec un second opus de cette ode au rap hexagonal, comme une réponse à la mixtape "13 Organisé", initiée par Jul et réunissant toutes les générations de rappeurs marseillais. Cette fois-ci, ce sont Oxmo Puccino, Larry, Pirate, Koba Lad et Rémy qui accompagnent le rappeur havrais dans un clip assez attendu et déjà plébiscité par le rap français.

Combien de rappeurs et rappeuses rêveraient de collaborer avec Médine le temps d'un morceau ? Toujours avec l'objectif de mettre en lien la relève de demain et les stars d'aujourd'hui, Keakr s'associe à lui afin d'offrir la chance à tous les jeunes talents d'enregistrer un feat à ses côtés, pour le remix de "Grand Paris 2". Keakr promet à sa communauté de rejoindre Hatik, Oxmo Puccino Soso Maness, Larry ou Koba Lad dans la liste des artistes ayant collaboré avec Médine en 2020. Une récompense d'exception et totalement inédite ! Du 16 au 26 novembre, les rappeurs pourront uploader leur meilleur clip ou freestyle, sur l'appli Keakr (disponible sur Google Play et l'App Store).

A l'issu de ce concours, Médine et Proof sélectionneront leurs trois pépites pour un enregistrement exclusif du remix de "Grand Paris 2", qui sera mis sur les plateformes de streaming. Une véritable consécration et une étape importante dans la carrière des jeunes artistes passionnés. Avec ce nouveau concours, Keakr qui a récemment collaboré avec Koba Lad et RK continue de rapprocher les amateurs de rap des plus grands artistes, et appuie encore une fois de manière créative sa position de dénicheur de talents !