Maes explose les ventes avec "Les derniers salopards"

L’album du rappeur est le plus gros succès rap de 2020.

C’est le carton plein pour Maes ! Son album "Les derniers salopards", sorti en janvier dernier, est l’album le plus vendu de 2020. Selon la SNEP, le deuxième album du rappeur cumule un total de 257 000 ventes.

Dès le début de sa carrière, le rappeur sevranais s’est rapidement imposé dans le rap game français. Surtout, il se trouve être un habitué des certifications. "Pure", son premier album a été certifié disque de platine en 2019 et en 2020, c’est son deuxième projet qui marque un tournant dans sa carrière. Certifié double disque de platine, "Les derniers salopards" se dirige tranquillement vers la triple certification. Aujourd’hui, l’opus de celui qui espère avoir la même carrière que Booba est numéro 1 des ventes rap de l’année. Une information communiqué par la SNEP et partagé par le média Ventes rap.

Une nouvelle qui confirme le statut de Maes qui a enchainé les succès et les collaborations. Entre Vald, Ninho, PLK, Jul ou encore Booba, le Sevranais a toujours su bien s’entourer. Plus récemment, c’est aux côtés de Lacrim sur le titre "Boston George" ou avec Koba LaD et Zed dans "Coffre plein" que l'on retrouve le flow du rappeur.

À seulement 25 ans et deux albums à son actif, Maes prouve une nouvelle fois l’étendue de son talent et de son succès !