Rohff - Jul : bientôt le feat ?

Rohff ouvre la porte !

Ce serait sans doute un choc des cultures mais ça serait très intéressant. Rohff a ouvert la porte à un possible feat avec Jul lors de sa grande interview avec nos confrères de Rapunchline.

"C'est un gros artiste, terre-à-terre. Je trouve qu'il a un bon état d'esprit et il est simple, c'est ce qui fait sa réussite. Et puis surtout, il a beaucoup d'inspiration. J'ai déjà discuté avec lui au téléphone, il m'a dit : écoute-moi, j'ai grandi sur tes sons, etc. Il ne s'en est pas caché."

Concernant l'inspiration, ROH2F a raison, alors que "13 Organisé", l'événement rap de l'année 2020 n'a pas encore terminé son exploitation, le Marseillais est déjà reparti sur autre chose puisqu'il travaille déjà sur son prochain projet, 'Loin du monde" pour lequel, comme pour "La Machine", il a demandé à ses fans de créer la pochette.

Le rappeur du 9.4. planche lui aussi sur un nouvel album et laisse la porte plus qu'ouverte à une collaboration avec Jul. A la question d'une featuring possible entre les deux rappeurs, Rohff a été clair. Il a répondu : "oui, pourquoi pas."

Franchement, on serait vraiment curieux de voir ce que cela peut donner tant les univers des deux artistes semblent différents. Mais Jul l'a prouvé sur "13 Organisé", il est tout à fait capable de partager le micro avec des rappeurs à l'opposé de son style comme il l'a fait avec IAM, Le Rat Luciano, Psy4 de la Rime ou encore les autres MC de la Fonky Family. Tout terrain, il peut s'adapter à tout et tout le monde. Est-ce que ce sera aussi le cas d'Housni ? N'en doutons pas. Les grands artistes savent faire ce qu'il faut pour créer un gros morceau, Rohff est de ceux-là. Alors, sur le papier, rien ne retient les deux rappeurs, on espère juste qu'ils iront au bout de leur idée tant on est curieux d'écouter le résultat de leur combinaison.